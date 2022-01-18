Москвичей с симптомами ОРВИ примут в поликлиниках без записи

18 янв. 10:30

Жители Москвы при симптомах простуды и температуре до 38 градусов могут приходить в поликлиники без предварительной записи, об этом сообщается на сайте mos.ru.

В сообщении указано, что в связи с распространением в столице штамма "омикрон" время ожидания на горячей линии 122, по которой можно вызвать врача на дом, может быть увеличено.

"Жители столицы с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью в поликлинику без записи и без предварительного звонка на линию 122. Их примут дежурные врачи, количество которых значительно увеличили", - пояснили власти.

Кроме того, принято решение увеличить спектр диагностических возможностей дежурных врачей: теперь, помимо осмотра и консультации, экспресс- и ПЦР-тестов, у заболевших могут взять кровь на анализ, сделать им ЭКГ и другие дополнительные обследования.

Подчеркивается, что для людей с симптомами ОРВИ разработаны специальные маршруты, так что они не будут пересекаться с пациентами, пришедшими в поликлинику по другим причинам. Внутри поликлиник все должны быть в масках.