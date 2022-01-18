18 янв. 10:10

Обозревателей британского издания Daily Mail рассмешили учения солдат украинской армии, в которых использовались муляжи автоматов.

Ранее в интернете распространились фотографии, на которых добровольцы украинских отрядов местной самообороны тренируются с деревянными ружьями из-за якобы возможного вторжения России на Украину.

"Забавно, что не так давно президент Украины заявил о полной боеготовности страны вернуть потерянные территории", – заявил Paulm69.

Пользователь под ником Wells-Davis считает, что "фальшивое" руководство Украины говорит ложные сведения о России. Также он назвал украинскую армию "фальшивкой".

"Фальшивое оружие у фальшивой армии в стране с фальшивыми премьер-министром, президентом и правительством, которые распространяют фальшивую информацию о России - написал комментатор.

При этом некоторые читатели пожалели Киев. По мнению пользователя Kapt, Вашингтон продолжит разжигать цветные революции и войны в других государствах.

"Они не успокоятся до тех пор, пока Украина не станет похожа на Ливию или Сирию", – написал он.

Стоит добавить, что читатель под ником millendano призвал отвести западных военных от российской границы, пока "янки" не устроили новый военный конфликт.