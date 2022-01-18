Роспотребнадзор поделился новыми данными об "омикроне"

18 янв. 10:24

Специалисты Роспотребнадзора изучают и анализируют научный и практический опыт других стран на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

"У штамма "омикрон" инкубационный период значительно короче, по предварительным данным он составляет от двух до пяти дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем шесть-восемь дней", - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, установлено, что "омикрон" передается в семь раз быстрее, по сравнению с "дельтой".

"Человек, заболевший штаммом "омикрон", может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Подхватить новый штамм могут переболевшие и вакцинированные, однако такие люди чаще всего переносят его как ОРВИ.

"В зоне риска пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. По сравнению с предыдущими штаммами, "омикроном" стали чаще болеть дети", - добавили в ведомстве.

"Омикрон", как и предыдущие штаммы, распространяется воздушно-капельным путем.

"Очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих - мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей", - напомнили в Роспотребнадзоре.

Ранее ведомство уже сообщало об особенностях течения заболевания при "омикроне".