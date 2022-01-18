Электрички до Имеретинского курорта снова пошли со всеми остановками

18 янв. 10:21

Кубанские железнодорожники с сегодняшнего дня, 18 января, восстановили прежний крафик движения для электропоездов, следующих по маршруту Краснодар - Имеретинский курорт, - сообщается в Инстаграм департамента транспорта и дорог администрации Сочи.

Электропоезда вновь останавливаются на станциях Мамайка, Уч-Дере, Горный Воздух, Мамедова Щель, Спутник, Чинары, Афапостик, - передает "АиФ-Юг".

Также для одного из пригородных поездов сообщением Краснодар – Имеретинский курорт вводится остановка на станции Фанагорийская.