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Электрички до Имеретинского курорта снова пошли со всеми остановками

Электрички до Имеретинского курорта снова пошли со всеми остановками

Кубанские железнодорожники с сегодняшнего дня, 18 января, восстановили прежний крафик движения для электропоездов, следующих по маршруту Краснодар - Имеретинский курорт, - сообщается в Инстаграм департамента транспорта и дорог администрации Сочи. 

Электропоезда вновь останавливаются на станциях Мамайка, Уч-Дере, Горный Воздух, Мамедова Щель, Спутник, Чинары, Афапостик, - передает "АиФ-Юг". 
Также для одного из пригородных поездов сообщением Краснодар – Имеретинский курорт вводится остановка на станции Фанагорийская. 

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