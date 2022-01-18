Два подпольных алкогольных цеха уничтожили в Дагестане

18 янв. 9:58

Полицейские нашли два подпольных цеха по розливу алкоголя в Дагестане, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Во время оперативных мероприятий, в рамках расследования уголовного дела по статье 171.3 УК РФ, в Дербенте обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, откуда изъяли 910 бутылок водки, 1020 бутылок коньяка без акцизных марок, 520 л спиртосодержащей жидкости в емкостях по 0,5 л, большое количество пустых стеклянных бутылок, 14 ящиков с крышками, два ящика с этикетками и кустарный станок для закупорки бутылок.

В тот же день стражи порядка обнаружили такой же цех в селе Джалган Дербентского района. Там удалось изъять 3 360 л спиртсодержащей жидкости в емкостях по 0,5 л без акцизных марок, 14,6 тыс пустых бутылок, пять ящиков с крышками и ящик с этикетками.

По подозрению в создании обоих цехов в отдел был доставлен 38-летний житель Дербента, который признался в содеянном.

"Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего и установить каналы сбыта и поставки контрафактного алкоголя. Расследование продолжается", - пояснили в управлении.