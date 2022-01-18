"Омикрон" добрался до Кабардино-Балкарии

18 янв. 9:56

В Кабардино-Балкарии впервые выявили заражение новым штаммом коронавируса "омикрон". Инфицированы две женщины, не покидавшие республику, пишет "Интерфакс".

"Омикрон" подтвердился у жительниц города Нальчика и Зольского района КБР. Это не завозные случаи, так как женщины и их родственники никуда не выезжали", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

У обеих женщин заболевание протекает в легкой форме, лечение проводится амбулаторно. В настоящее время на предмет заражения "омикроном" обследуется ближайшее окружение пациенток.

Накануне сообщалось, что омикрон-штамм выявлен в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Северной Осетии и Крыму.