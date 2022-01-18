Россияне бьют рекорды по покупке недвижимости в Турции

18 янв. 9:48

По итогам 2021 года россияне приобрели в Турции почти 5,4 тыс квартир и домов - это на 75% больше, чем за 2020 год, следует из данных Института статистики Турции, пишет РБК.

При этом граждане России сохранили третье место среди иностранцев, покупающих жилье в Турции. Граждане Ирака за год купили в Турции 10 тыс квартир и домов, граждане Ирана - 8,7 тыс.

Интерес к недвижимости в Турции у россиян в прошлом году вырос на фоне ослабления турецкой лиры, сообщает директор по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергей Волченков. Основная часть сделок пришлась на конец года - ноябрь и декабрь. Кроме того, в Турции существует программа получения инвестиционного гражданства, которая может привлекать россиян.

Чаще всего сограждане приобретают жилье на курортах - в Анталье, Алании, Мерсине.