Новый сверхмощный военный беспилотник появился в Узбекистане

Разработку беспилотных летательных аппаратов разработали в Узбекистане, сообщает пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности.
"При Госкомитете оборонной промышленности образован научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов. Данный центр наладил выпуск беспилотных летательных аппаратов "Лочин" (Сокол), полностью отвечающих международным техническим требованиям и стандартам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Узбекистан стал первой страной Средней Азии, освоившей собственный выпуск беспилотников двойного назначения.
В ведомстве не раскрыли технические характеристики приборов и мощности производства.
Как уточняется в материалах Госкомитета, центр БПЛА на первом этапе освоил создание беспилотников самолетного типа и квадрокоптеров.
Стоит добавить, что в центре имеются технологические, лабораторные и испытательные оборудования для разработки, сборки, ремонта и обслуживания аппаратов.