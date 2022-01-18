Новый сверхмощный военный беспилотник появился в Узбекистане

18 янв. 9:48

Разработку беспилотных летательных аппаратов разработали в Узбекистане, сообщает пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности.

"При Госкомитете оборонной промышленности образован научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов. Данный центр наладил выпуск беспилотных летательных аппаратов "Лочин" (Сокол), полностью отвечающих международным техническим требованиям и стандартам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Узбекистан стал первой страной Средней Азии, освоившей собственный выпуск беспилотников двойного назначения.

В ведомстве не раскрыли технические характеристики приборов и мощности производства.

Как уточняется в материалах Госкомитета, центр БПЛА на первом этапе освоил создание беспилотников самолетного типа и квадрокоптеров.

Стоит добавить, что в центре имеются технологические, лабораторные и испытательные оборудования для разработки, сборки, ремонта и обслуживания аппаратов.