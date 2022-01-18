Жителей Кубани ждут мокрый снег, ливни и ураганный ветер

18 янв. 9:45

Жителей Кубани сегодня ждут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщили в Краснодарсокм центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют сегодня в Краснодаре налипание мокрого снега и сильный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 15-20 м/с.

По краю ожидается сильный ливень в сочетании с грозой и ветром до 20-25 м/с, в отдельных районах до 29 м/с, на дорогах гололед, а температура воздуха составит днем 0-5 тепла, - передает портал ЮГА.ру.

Бушевать погода будет и в курортном Сочи - на курорте ожидается поднятие уровня воды в реках и пятибалльный шторм.

На Кубани из-за сильных дождей и мокрого снега объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать до 19 января.