Экс-лидера ИГИЛ убили в Афганистане

18 янв. 9:37

Бывший руководитель запрещенного в России террористического движения "Вилаят Хорасан", филиала ИГИЛ (также запрещена в РФ) Аслам Фаруки был уничтожен в Афганистане, сообщает Express Tribune со ссылкой на источники.

Отмечается, что есть две версии гибели Фаруки: либо его ликвидировали представители "Талибана" (движение запрещено в России) в ходе перестрелки, когда те планировали его задержать для проведения расследования дела о похищении людей, либо боевик погиб в результате внутренних ссор в ИГИЛ.

После поражения ИГИЛ в провинции Нангархар в 2020 году Фаруки сдался армии Афганистана, однако после захвата власти талибами он был освобожден из тюрьмы.

Стоит отметить, что это второй высокопоставленный предводитель террористов, убитый в Афганистане за январь. Ранее в Нангархаре был уничтожен оперативный командир и представитель запрещенной организации "Техрик-е Талибан Пакистан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Мухаммад Хурассани.