Сети АЗС в Казахстане заподозрили в завышении цен на дизельное топливо

18 янв. 9:33

Казахстанское Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследование в отношении четырех крупных сетей автозаправок, чтобы проверить, не завышают ли они цены на дизельное топливо. Об этом рассказал на заседании правительства глава ведомства Серик Жумангарин.

"Проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупных - АЗС ТОО "Гелиос", ТОО Sinooil, ТОО "Газпромнефть-Казахстан", ТОО PetroRetail", - приводит его слова ТАСС.

Чиновник напомнил, что совместно с Генпрокуратурой ведется расследование также шести оптовых продавцов сжиженного нефтяного газа - АО "Казмунайгаз", ТОО Petrosun, АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ". Компании подозревают в злоупотреблении собственным доминирующим положением, а именно в установлении монопольно высоких цен. Проверки проводятся и в отношении 180 розничных продавцов сжиженного нефтяного газа.

"Предварительные результаты расследования показали, что основной причиной роста цен явилось несовершенство механизма ценообразования на электронной торговой площадке", - отметил Жумангарин.