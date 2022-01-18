Прививку от гриппа сделали более 68,5 млн россиян

18 янв. 9:31

По данным Роспотребнадзора, вакцинацию от гриппа прошли более 68,5 млн граждан.

"При подготовке к эпидемии гриппа в Российской Федерации было привито от гриппа более 68,5 млн человек, что составляет 46,9 % от численности населения страны", - сообщает пресс-служба ведомства.

С 10 по 16 января 2022 года эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 46 субъектах РФ. В Москве, где вакцинацию прошли около 7,3 млн человек, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года, уровень заболеваемости умеренный.