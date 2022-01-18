В Таджикистане проходят учения российских военных

18 янв. 9:26

В Таджикистане стартовали учения со стрельбами, которые проводят военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы при поддержке артиллерии и вертолетов, сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

"Тактические учения с участием одной тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений проходят на горных полигонах Ляур и Самбули. В ходе них личному составу предстоит отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации", - сообщили в пресс-службе округа, передает "Интерфакс".

Также военнослужащие выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу противника.

Цель учений - проверка боевой готовности мотострелковых подразделений и их слаженности при выполнении учебно-боевых задач, - уточнили в ЦВО.