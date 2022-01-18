В Узбекистане мошенники завлекают граждан конфискатом с таможни

18 янв. 9:24

Новый способ обмана придумали мошенники в Узбекистане, они по бросовым ценам предлагают различные товары, якобы конфискованные таможней, причем не просят предоплату, усыпляя бдительность граждан, сообщил блогер и эксперт по цифровой безопасности Шухрат Курбанов (Kurbanoff.net).

В Телеграм появилась группа с предложениями о продаже конфискованных таможней товаров. Цены крайне привлекательные: iPhone 13 pro max стоит 8 млн сумов, PlayStation 5 – 3 млн сумов. В группе не просят предоплату за товар, необходимо только оплатить услуги курьера - 10 тыс сумов, рассказывает Курбанов.

"И вот тут вы попадете на поддельный сайт. <…> Как только вы введете свои данные – догадайтесь, что будет. Вы лишитесь не только 10 тыс сумов, но и всех остальных средств на своей карте. Не устаю повторять – бесплатный (подозрительно дешевый) сыр только в мышеловке", – предупреждает блогер.