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Стало известно, когда в России спадет "омикрон"

Стало известно, когда в России спадет &quot;омикрон&quot;

Спад заболеваемости коронавирусным штаммом "омикрон" в России может начаться в начале февраля. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что темпы распространения омикрона в ряде иностранных государств достигают за месяц, после чего происходит спад заболеваемости.

"В России сейчас наблюдается рост случаев заражения. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъеме", – сказал он в интервью газете "Известия".

При этом специалист подчеркнул, что предсказать точные сроки сохранения высоких показателей заболеваемости невозможно.

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