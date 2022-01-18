Замглавы поликлиники приговорен за взятку на $46 в Узбекистане

18 янв. 9:20

Заместитель начальника поликлиники Касбийского района по лечебной работе Эркин Бозоров получил приговор за получение взятки в Кашкадарьинской области, такое сообщение распространила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

На этом посту осужденный работал с сентября 2017 года, он также возглавлял комиссию по признанию детей до 16 лет инвалидами.

Как установил суд, мужчина пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов, взамен он потребовал 600 тыс сумов (около $55). Позже его задержали во время получения взятки на 500 тыс сумов (порядка $46), передает Sputnik Узбекистан.

Судья признал Бозорова виновным по статье "Получение взятки" и приговорил к лишению свободы на пять лет. Он также лишен права занимать материально ответственные должности в течение двух лет.