Крым готов стать южными морскими воротами России

18 янв. 9:13

Крымские порты готовы стать главными южными морскими воротами России, и это предполагают активно развивающиеся торгово-экономические отношения с Сирией, - заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

"Порты Крыма готовы стать главными южными морскими воротами России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией. Крым открыт для поставки товарной продукции в Сирию, не опасаясь никаких санкций", - сказал РИА Новости Мурадов.

Также торговать с Сирией через Крым без санкционных рисков смогут представители других российских регионов.

Уже создан совместный крымско-сирийский торговый дом, и сейчас власти Крыма работают над тем, чтобы нарастить товарооборот с Сирией, - добавил Мурадов.

Напомним, сейчас в Крыму с двухдневным визитом находится правительственная делегация Сирии, сегодня стороны проведут заседание совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.