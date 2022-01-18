Интернет проведут в села Кобулети

18 янв. 8:57

В Грузии проект интернетизации сел продолжится в Кобулетском районе.

"Мы завершили проведение оптико-волоконного кабеля для высокоскоростного Интернета в Озургетском районе. Следующим районом станет Кобулети, где уже начат процесс. Также объявлен тендер для районов Рача-Лечхуми и Квемо Сванети", – сообщила министр экономики Натия Турнава после встречи с представителями Всемирного банка.

Проект Log in Georgia проводится в Грузии с 2021 года при поддержке Всемирного банка. К 2025 году в стране хотят провести интернет в тысячу населенных пунктов, в том числе отдаленные села.

"Мы рады, что был достигнут прогресс за последний год. Это очень интересная и амбициозная программа, обеспечивающая доступность цифровых технологий в регионе", – отметил представитель Всемирного банка Чарльз Харп.