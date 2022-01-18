Флагман Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство

18 янв. 8:43

Экипаж ракетного корабля Каспийской флотилии "Дагестан" заступил на боевое дежурство и переведен на круглосуточный режим боевой службы, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В бригаде надводных кораблей Каспийской флотилии в пункте базирования в Каспийске экипаж ракетного корабля "Дагестан" выполнил мероприятия по заступлению на боевое дежурство", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Личный состав занял свои места на боевых постах, а вооружение корабля приведено в готовность к немедленному применению после получения сигнала "Боевая тревога", - добавили в пресс-службе округа.