Депутаты Госдумы соберутся на свое первое заседание в весенней сессии

18 янв. 8:27

Госдума восьмого созыва сегодня откроет свою первую весеннюю сессию. В начале заседания перед депутатами выступит председатель палаты Вячеслав Володин, который обозначит основные направления работы Думы в ходе предстоящей сессии.

Накануне спикер провел встречу с руководителями всех фракций, отметив, что "приоритетами являются, прежде всего, вопросы поддержки граждан, развития экономики страны и регионов", - передает ТАСС.

На сегодняшнем заседании депутатам предстоит принять два постановления - о примерной программе работы на весеннюю сессию, которая продлится до августа, и о календаре рассмотрения вопросов на январь.

На первой неделе сессии Госдума проведет заседания во вторник и четверг, а затем, в январе и феврале, депутаты будут обсуждать и принимать законы по вторникам и средам.

Решение сократить число заседаний в неделю с трех до двух было принято из-за сложной ситуации с заболеваемостью COVID-19, - пояснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.