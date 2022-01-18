В столичном регионе будет снежно и похолодает

18 янв. 8:12

Сегодня жителей столичного региона ждут облачная погода, снегопады, местами метель и гололедица, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от двух до четырех мороза, а в ночь на среду в городе может похолодать до минус 12. На территории Подмосковья днем ожидается от двух до семи градусов мороза. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов.

В ближайшие дни столичный регион останется под влиянием активно перемещающихся северных циклонов, что обеспечит колебание температур, которые на протяжении недели будут превышать климатическую норму.

Ветер будет дуть северный, в порывах его скорость будет достигать 15 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт ст.

Из-за сильного ветра и гололедицы в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, а вот что касается крещенских морозов, то они, впрочем весьма умеренные, прогнозируются лишь в ночь на Крещение.