Цены на нефть снова идут в рост

18 янв. 7:56

Цены на нефть берут новые рубежи – так, по данным на 06.41 мск, баррель североморской смеси марки Brent впервые с октября 2014 года торговался на уровне $87,31, дорожая на 0,84%, нефть марки WTI стоила $84,38, повышаясь в цене на 1,3%.

Как полагают аналитики, основным фактором роста цен является статистика по недельным запасам нефти в США - за неделю, по 7 января, коммерческие запасы в стране упали до минимума с октября 2018 года, - передает РИА Новости.

Пандемия коронавируса снизила спрос на нефть, и ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.