Стабильность компании для россиян важнее зарплаты – соцопрос

18 янв. 7:43

Для большинства россиян стабильность компании - главный фактор при выборе работы в нынешнем году, - говорится в исследовании сервиса Работа.ру.

"59% опрошенных жителей России рассказали, что в этом году важнейшим фактором при выборе работы для них станет стабильность компании, в то время как в 2021 году важность этого отмечали лишь 46%", - указывается в исследовании, передает РИА Новости.

В то же время высокий уровень заработной платы на новой работе остается важным более чем для половины - его отметили 56% респондентов.

Рынок труда заметно меняется, к концу прошлого года он стал соискательским, и теперь при поиске работы россияне все больше внимания обращают не только на возможность заработать, но и на условия труда, - полагают аналитики.

На комфортные условия труда обратят внимание 30% соискателей, 27% будут оценивать работу по удобному ее расположению и близости к дому, а для 25% важен коллектив. Немаловажна и персона руководителя – на нее при выборе работы будут ориентироваться 19% участников исследования, а 14% хотели бы видеть вакансии с гибким графиком. Значимость профессионального роста отметили 13% опрошенных, а возможность работать удаленно - 12% интервьюеров.