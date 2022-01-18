Украина может начать воровство российского газа

18 янв. 7:12

Острая нехватка голубого топлива может сподвигнуть "Нафтогаз Украины" на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также на "отбор" российского транзитного газа, - написала в своем аккаунте в Facebook заслуженный энергетик Украины, бывшая и.о. министра энергетики страны Ольга Буславец.

В украинских подземных газохранилищах (ПХГ) осталось 6,6 млрд кубометров газа для внутреннего потребления, а его дефицит в первом квартале составляет как минимум 2 млрд кубометров.

"Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха", - написала Буславец, отметив, что "Нафтогаз" находится "в глубоком финансовом дефиците, средств на импорт газа нет", - передает РИА Новости.

Властям страны придется "искать" для компании средства на закупки в размере от $2 до $3 млрд, и если средства не будут найдены, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. В результате у Киева останутся три сценария действий - это ограничение или отключение потребления промышленных предприятий, ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, из-за чего произойдет снижение температуры в домах и будет отсутствовать горячая вода.

"И, что недопустимо, но очень вероятно - отбирать российский газ из транзитного потока", - предупредила эксперт.