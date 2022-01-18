Новый российский тест будет оценивать нейтрализующие "омикрон" антитела

18 янв. 6:57

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон", - заявил директор центра Александр Гинцбург.

"У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре", - рассказал Гинцбург, передает РИА Новости.

Гинцбург сам был инфицирован "омикроном", но не болел, благодаря защите вакцины "Спутник V". Это удалось установить именно благодаря новой тест-системе, которая показала у ученого высокий уровень вируснейтрализующих антител к "омикрону".