В России стартуют крещенские купания

18 янв. 6:43

Сегодня в России наступает Навечерие Богоявления – Крещенский Сочельник, когда по традиции начинаются купания в иордани - освященной проруби.

Купания на Крещение - один из самых популярных у россиян религиозных обрядов. Ежегодно в них участвуют более 2,1 млн человек. В прошлом году они прошли с коронавирусными ограничениями, а где-то не проводились вовсе, и в нынешнем году складывается аналогичная ситуация - купаний не будет в Улан-Удэ и Ханты-Мансийске, в Томской области, на Камчатке и в республике Тыва, в Перми и Оренбурге. Крещенские купели не стали оборудовать в Красноярске и Сочи, - передает РИА Новости.

В ряде регионов отменять традиционный обряд не будут. Так же поступили в крупных городах: Москве, Новосибирске, Тюмени, Ростове. Здесь у купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция.

Правда, желающих окунуться в прорубь, несмотря на умеренные морозы, прогнозируемые синоптиками, будет меньше - в МЧС ожидают, что в купаниях поучаствуют более 1,3 млн россиян – ведь соблюдение антикоронавирусных требований никто не отменял.