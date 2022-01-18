Ростуризм запустил пятый этап кешбэка для туристов

18 янв. 6:28

Туризм по России снова становится выгодным - Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки, а купить туры в рамках госпрограммы, направленной на поддержку внутреннего туризма, можно до 12 апреля.

Туроператоры уже подготовились к этому: они предложат туристам новые направления по России, а также ожидают повышенного спроса в праздничные дни — 23 февраля и 8 марта.

"Для туристов подготовлено более двух миллионов разнообразных и интересных предложений. И это, кстати говоря, на полмиллиона больше, чем в прошлом году", - цитирует главу Ростуризма Зарину Догузову РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

В программе участвуют все российские регионы, - добавила Догузова, отметив, что в период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха, акже под программу подпадает санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательный отдых.