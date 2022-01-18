В Казахстане почти 10 тысяч новых пациентов с коронавирусом

18 янв. 6:11

За минувшие сутки число новых пациентов с коронавирусом в Казахстане составило 9 698 человек, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией приходится на Нур-Султан - 3 702 случая, - передает Sputnik Казахстан.

В антилидерах по числу новых заболевших также Карагандинская область - 1 371 новый пациент, и Алматы - 1 198 новых инфицированных.

Более ста заболевших в Атырауской (538), Акмолинской (378), Павлодарской (375), Алматинской (320), Шымкенте (310), Актюбинской (285), Жамбылской (259), Мангистауской (216), Восточно-Казахстанской (169), Западно-Казахстанской (151), Кызылординской (143), Северо-Казахстанской (129) и Туркестанской (121) областях.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждено 1 071 130 случаев COVID-19.