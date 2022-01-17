Суд не смог выбрать меру пресечения для Порошенко

17 янв. 23:56

Заседание по избранию меры пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко перенесено на 19 января, следует из трансляции из зала суда.

Сегодня утром экс-глава государства прилетел из Польши и сразу отправился в Печерский районный суд Киева, напоминает ТАСС.

Порошенко подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Обвинение ходатайствует о его аресте. В этом случае, тем не менее, у политика будет возможность выйти на свободу под залог в $35,7 млн, сдав паспорта и надев электронный браслет.