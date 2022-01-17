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Суд не смог выбрать меру пресечения для Порошенко

Суд не смог выбрать меру пресечения для Порошенко

Заседание по избранию меры пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко перенесено на 19 января, следует из трансляции из зала суда.

Сегодня утром экс-глава государства прилетел из Польши и сразу отправился в Печерский районный суд Киева, напоминает ТАСС.

Порошенко подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Обвинение ходатайствует о его аресте. В этом случае, тем не менее, у политика будет возможность выйти на свободу под залог в $35,7 млн, сдав паспорта и надев электронный браслет.

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