В Гудаури открылись новые апарт-отели

18 янв. 2:29

На высокогорном курорте Гудаури открылись новые апарт-отели, построенные в рамках проекта "Новый Гудаури", сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Согласно градостроительному плану развития, разработанному правительством вместе с канадской компанией ECOSIGN, курорт делится на три территории: первая - это центральный Гудаури, вторая - новый Гудаури, который будет главным пешеходным центром. Третьей зоной будет базовый ареал Коби-Гудаури, который улучшит доступ к месту, где катаются лыжники.

"Несмотря на пандемию, компания завершила работы и создала 150 постоянных рабочих мест, где подавляющее большинство сотрудников - местные жители. Также примечательно, что создано 5 тысяч новых номеров, а к концу 2025 года, когда проект будет полностью завершен, это число удвоится и комплекс будет включать 10 тыс номеров, которые примут как иностранных, так и местных туристов", - заявила министр экономики Натия Турнава на церемонии открытия объектов.