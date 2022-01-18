Детская школа искусств украсит центр Гудермеса

18 янв. 1:34

В трехэтажном здании в центре Гудермеса откроется детская школа искусств. Соответствующее поручение дал глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочей поездки.

По словам главы администрации Гудермесского района Хамзата Магамадова, здание будет оборудовано под детскую школу искусств.

"В рамках национального проекта "Культура" в данном здании планируется провести капитальный ремонт для размещения школы искусств", - сказал он, отметив, что, благодаря реализации проекта, в городе появятся новые рабочие места.

"На сегодняшний день ведется работа по составлению проектной документации", - приводит слова собеседника "Грозный Информ".