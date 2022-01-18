Хабиб Нурмагомедов решил торговать фастфудом

18 янв. 0:23

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов принял решение запустить сеть ресторанов быстрого питания.

Развитием бизнеса будет заниматься связанная с дагестанцем компания "М-ит групп франчайзинг", пишут "Ведомости".

По данным издания, к концу мая 2022 года компания намерена открыть в Москве еще 14 заведений в Москве, а к концу 2023 года - 150 точек в пяти странах: Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ.

В "М-ит групп франчайзинг" также рассматривают возможность открыть заведения M-eat by Khabib в регионах России.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца.