Британский министр обороны пригласил Шойгу в Лондон

17 янв. 23:08

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приглашает российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель, об этом он рассказал в Палате общин британского парламента.

"Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли, - цитирует министра ТАСС.

Уоллес подчеркнул, что приглашение уже отправлено российской стороне, и выразил надежду, что Шойгу его примет, хотя и признался, что не уверен в этом.