Международный книжный фестиваль пройдет в Тбилиси в конце мая

18 янв. 5:36

Тбилисский XXIV Международный книжный фестиваль состоится 26-29 мая в выставочном центре Expo Georgia. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Программа фестивали станет известна позже, передает "Sputnik Грузия".

XXII Тбилисский книжный фестиваль из-за пандемии коронавируса COVID-19 прошел в 2020 году в онлайн-формате. XXIII Тбилисский книжный фестиваль состоялся в прошлом году в оффлайн-формате.

Напомним, впервые Тбилисский международный книжный фестиваль прошел в 1997 году. Его целью является популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии.