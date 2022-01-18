Наставник "Алании" призвал расширить лигу

18 янв. 4:33

Главный тренер владикавказского футбольного клуба "Алания" Спартак Гогниев считает, что Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) следует расширить.

Специалист подчеркнул, что на сегодняшний день футбол в России прагматичный. Это связано с тем, что половина команд чемпионата вынуждена играть в закрытый футбол, пояснил он. "Получается так: команды побогаче находятся в первой восьмерке. А вторая восьмерка борется за каждое очко, у них нет права на ошибку. И конечно, они будут ставить автобус, потому что им нужны очки", - поведал Гогниев.

По его словам, для того, чтобы первенство стало зрелищнее, в РПЛ должны играть не 16, а 18 команд. "Я считаю, РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была хоть какая-то возможность играть в конструктивный и атакующий футбол. Это риск, но рисковать никто не хочет", - цитирует Гогниева Чемпионат.com.

Напомним, в последний раз "Алания" принимала участие в РПЛ в сезоне 2012/13. Владикавказская команда заняла последнее место, набрав в 30 матчах 19 очков.

В текущем сезоне "Алания" выступает в первенстве ФНЛ. После 25 туров подопечные Спартака Гогниева с 43 очками занимают 4-е место в турнирной таблице.