В Дагестане в 2021 году отремонтировали свыше 350 улиц

18 янв. 3:24

В прошлом году по проекту "Мой Дагестан - мои дороги" было отремонтировано более 350 улиц, сообщил врио первого заместителя председателя правительства региона Батыр Эмеев.

"В 2021 году в Дагестане в рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги" отремонтировано 355 улиц общей протяженностью 183 км. Ремонтные работы проходили в 153 населенных пунктах", - написал Эмеев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что более 100 улиц сменили гравийное покрытие на асфальтобетонное или бетонное.

Приоритетный проект "Мой Дагестан - мои дороги" реализуется в республике с 2019 года. В первый год существования проекта в регионе отремонтировали 184 объекта, в 2020 году - 384.