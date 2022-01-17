Белый дом все же не исключил отключения России от SWIFT

17 янв. 22:55

Вашингтон по-прежнему не исключает возможности отключения России от SWIFT на случай ее гипотетической военной операции против Украины, сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя сообщение газеты Handelsblatt об отказе США и ЕС от этой идеи.

"Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину", - приводит слова американского чиновника ТАСС.

Напомним, Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что руководство США и ЕС уже несколько недель разрабатывают возможные меры реагирования на гипотетическую военную операцию России против Украины, а также что они отказались от мысли отключить РФ от SWIFT, решив вместо этого ввести санкции против крупных российских банков.