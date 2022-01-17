National Geographic рассказал о чудесах Самарканда

17 янв. 23:32

Научно-популярный географический журнал National Geographic представил читателям статью "Споры, стоящие за древними чудесами города Шелкового пути", в которой автор рассказывает об исторических достопримечательностях Самарканда.

В тексте говорится, что каждый путешественник, мечтающий познакомиться с историей города, обязательно должен увидеть бирюзовые купола и сверкающую мечеть Биби-Ханум.

Однако, как отмечает издание, не все объекты культуры сохранились в изначальном виде. Вопрос их реставрации вызвал споры среди посетителей, местных жителей, ученых и международных организаций.

"Некоторые говорят, что ремонт необходим для защиты этих мест и получения жизненно важных доходов от туризма. Другие возражают, отмечая, что небрежная реставрация повреждает оригинальные постройки и сопровождается сносом кварталов, которые считаются недостойными для сохранения", - сказано в статье.

При этом в National Geographic считают, что благодаря реставрации Узбекистан сохранил историю. По их мнению, власти страны правильно делают, что занимаются восстановлением культурных памятников.