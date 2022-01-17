На средства президентского гранта в Северной Осетии проведут соревнования

17 янв. 23:14

В рамках проекта, который получил президентский грант в размере почти 3 млн рублей, в наступившем 2022 году в Северной Осетии пройдут соревнования по национальным видам спорта, - сообщил представитель инициатора проекта, "Федерации национальных видов спорта, мас-рестлинга и культуры" Тамерлан Цгоев.

"Федерация – единственная в республике, занимающаяся сохранением и развитием исконно российских национальных видов спорта. Проект поможет расширить ареал охвата этой деятельности, увеличить масштабы и существенно повысит ее эффективность. Целевой аудиторией проекта являются школьники и студенты, дети и молодежь в возрасте от 7 до 25 лет", - рассказал Цгоев, передает ТАСС.

Национальные игры и виды спорта являются неотъемлемой частью культуры народов, проживающих на территории России, и они стали исчезать под влиянием таких видов, как футбол, бокс, восточные единоборства и другие. Хотя применение народных игр предоставляет широчайшие возможности в решении задач развития физических качеств, умения быстро входить в нужный ритм и темп физической деятельности, ловко, быстро и целесообразно выполнять разнообразные двигательные задачи, - отметил Цгоев, добавив: все мероприятия проекта будут бесплатными для их участников и зрителей.