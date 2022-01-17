"Азерсу" проводит питьевую воду в освобожденные Суговушан и Талыш (ФОТО)

17 янв. 22:11

Согласно поручениям президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" продолжает восстановление и реконструкцию систем водоснабжения на деоккупированных территориях. Такое сообщение опубликовано на сайте компании.

В нем говорится, в частности, что в освобожденных от оккупации поселке Суговушан и селе Талыш Тертерского района реализуются неотложные меры по обеспечению питьевой водой.

Несмотря на то, что в обоих населенных пунктах ранее существовали субартезианские скважины, за время оккупации они пришли в непригодное состояние. Специалисты "Азерсу" оценили возможности скважин, было принято решение снова ввести их в эксплуатацию, для чего в каждой из субартезианских скважин в Суговушане и Талыше установят новые насосы и генераторы.

От скважин до населенных пунктов проложена магистральная линия водоснабжения из полиэтиленовых труб протяженностью 3 км. В Талыше строительство водопровода уже окончено, а в Суговушане работы близятся к завершению. В общей сложности проложено 90% магистральных водопроводов. От новопостроенных водных линий будет налажено подсоединение к внутренним системам объектов. В ближайшее время строительно-монтажные работы будут завершены.

Напомним, ОАО "Азерсу" для восстановления снабжения питьевой водой реализует неотложные работы в городе Шуша, поселке Гадрут, Кельбаджарском, Лачинском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском и Физулинском районах.