Гутерриш призвал мир готовиться к новой пандемии

17 янв. 21:42

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в видеообращение к участникам Всемирного экономического форума призвал готовиться к новой пандемии.

По его словам, для этого необходимо инвестировать в мониторинг, раннее выявление и разработку планов по оперативному реагированию в каждой стране, еще один важный аспект - упрочение авторитета Всемирной организации здравоохранения.

Глава ООН призвал бороться с текущей пандемией справедливо, обеспечивая всем равные условия.

Он напомнил, что согласно обнародованной ранее стратегии ВОЗ предполагалось вакцинировать от коронавируса 40% населения Земли к концу прошлого года и 70% к середине нынешнего года. "Мы далеки от этих целей. Это постыдно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин, прямо сейчас", - цитирует генсека РИА Новости.

Гутерриш заявил, что все страны и производители должны обращать особое внимание на поставки вакцин в рамках механизма COVAX, а также поддерживать местное производство тестов, вакцин и методы лечения по всей планете.

"Нам нужно, чтобы фармацевтические компании проявили солидарность с развивающимися странами путем обмена лицензиями, ноу-хау и технологиями, чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии", - указал он.