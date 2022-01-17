Во Владикавказе открылась выставка памяти Сергея Бодрова-младшего

17 янв. 22:43

Во Владикавказе сегодня открылась выставка, посвященная памяти режиссера Сергея Бодрова-младшего.

"Автор картин, посвященных Сергею Бодрову, - молодой художник Михаил Чернов. Он специально приехал из Сочи с работами, потому что хотел показать их именно в республике, где погиб киноактер", - сообщили в республиканском Доме дружбы, передает "Это Кавказ".

Часть работ – это портреты Сергея Бодрова в Северной Осетии. Дом дружбы также провел вечер памяти Бодрова с демонстрацией фильмов с его участием.

Напомним, актер и режиссер Сергей Бодров-младший погиб при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. Тогда при сходе образовавшегося селевого потока погибли 125 человек, в том числе съемочная группа Бодрова, работавшая над фильмом "Связной".