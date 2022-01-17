Кубань прирастет полутора тысячами гектаров виноградников

17 янв. 22:32

В наступившем 2022 году аграрии Кубани планируют заложить более 1,5 тыс га молодых виноградников, - сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка.

"Сейчас площади, занятые под виноградниками в крае, превысили 28,3 тыс га, это 32% от всех площадей виноградников в России. По итогам 2020 года этот показатель составлял 27 тыс га", - рассказал вице-губернатор, передает "Интерфакс".

Кубанские виноградники раскинулись в Темрюкском, Крымском, Ейском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске, в минувшем 2021 году под них было заложено 1,7 тыс га земли.

Общая площадь виноградопригодных земель по итогам инвентаризации в регионе составляет более 79,3 тыс га, что создает благоприятные условия для развития отрасли и реализации новых инвестиционных проектов, к тому же в ближайшие два года на развитие отрасли будет направлено 2 млрд рублей, - добавил Коробка.