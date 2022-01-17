Азербайджанская певица хочет стать гражданкой России

17 янв. 21:03

Азербайджанская певица Земфира Ибрагимова хочет получить российское гражданство.

Артистка объяснила, что живет в Баку, но часто бывает с выступлениями в России. "Все равно живу на две страны. У меня очень много приглашений из России, поэтому большую часть времени буду проводить там. Азербайджан всегда останется моей родиной, но очень хочется стать гражданкой России", - сообщила она.

Согласно законодательству Азербайджана, граждане страны не имеют право получать второе гражданство. Ибрагимовой придется отказаться от родного гражданства.

Певица отметила, что уже подготовила необходимые документы для запроса на гражданство РФ.