Власти Сочи отменили Крещенские купания

17 янв. 20:56

Крещенские купания в Сочи в этом году не состоятся из-за непогоды. Об этом сообщается в Instagram администрации города.

"В связи с действующим штормовым предупреждением, прогнозируемым пятибалльным штормом и возможным поднятием уровня рек на территории города принято решение об отмене Крещенских купаний в открытых водоемах в ранее отведенных для этого местах", - пояснили в мэрии.

Поэтому жителей города и туристов просят воздержаться от купаний в ночь на 19 января на пляжах города - они могут быть опасными для жизни и здоровья, подчеркнула замначальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Татьяна Катаниди.

Она добавила, что в городских храмах установлены емкости, из которых каждый желающий может набрать освященную воду.

Кроме того, 18 и 19 января во всех 37 сочинских храмах отслужат праздничные литургии - они завершатся торжественным молебном и чином освящения воды.