Новак Джокович: депортация без вакцинации

Сербский теннисист Новак Джокович в воскресенье был депортирован из Австралии, куда прилетел, чтобы защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису. The Associated Press рассказывает, что теннисная звезда первого ранга провела последние 10 дней в центре головокружительной драмы по поводу своего статуса вакцинации, которая поляризовала мнения во всем мире и вызвала отклик в Австралии, где число случаев коронавируса стремительно растет.

34-летний теннисист сказал, что он крайне разочарован воскресным решением суда, которое привело к его депортации. Но он добавил, что уважает это решение и будет сотрудничать с властями.

История началась, когда две медицинские комиссии и Tennis Australia предоставили Джоковичу освобождение от строгих правил вакцинации для участия в Открытом чемпионате Австралии. Это освобождение, основанное на доказательствах того, что он недавно вылечился от COVID-19 позволило ему получить визу для въезда в Австралию. Но по прибытии пограничники заявили, что освобождение недействительно, и решили депортировать Джоковича.

В ходе последовавших за этим вопросов был ли Джокович несправедливо подвергнут особому обращению или несправедливо выделен из-за его статуса знаменитости, поступило множество жалоб о том, что затянувшийся скандал, по меньшей мере, выставил Австралию в плохом свете.

Первоначально суд постановил, что Джокович может остаться, но позже министр иммиграции Австралии Алекс Хоук, обладающий широкими полномочиями, принял решение о его депортации. В дополнение к тому, что Джокович не был привит от коронавируса, он является активным скептиком в отношении вакцин, и правительство заявило, что его присутствие может вызвать антипрививочные настроения. Три судьи Федерального суда единогласно поддержали решение министра иммиграции.

Джокович сказал, что ему некомфортно из-за того, что внимание было сосредоточено на нем с тех пор, как его виза была впервые аннулирована 6 января. "Надеюсь, что теперь мы все можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю, - сказал он. - Теперь я отдохну и восстановлюсь, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии".

Это решение разбивает надежды Джоковича на рекордный 21-й титул Большого шлема. В настоящее время он равен соперникам Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю по количеству трофеев Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин. Приказ о депортации также может запретить ему въезд в Австралию на три года, что не позволит игроку участвовать в турнире, в котором он выиграл рекордные девять раз в ближайшие годы.

Решение вызвало противоречивые оценки.

В Сербии, где Джокович получил подавляющую поддержку, президент Александр Вучич назвал слушания "фарсом с большим количеством лжи": "Они думают, что унизили Джоковича этой 10-дневной травлей, и на самом деле они унизили себя. Если бы вы сказали, что тот, кто не был вакцинирован, не имеет права въезжать, Новак не приехал бы или был бы вакцинирован".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон приветствовал решение "сохранить наши границы прочными и обеспечить безопасность австралийцев". Хоук, министр иммиграции, сказал, что эта жесткая пограничная политика "также имеет основополагающее значение для защиты социальной сплоченности Австралии, которая продолжает укрепляться, несмотря на пандемию".

Представитель оппозиции, теневой министр внутренних дел, Кристина Кенелли заявила, что Джоковича депортируют за то, что он публично сказал и сделал за границей до того, как правительство выдало ему визу в ноябре: "Этот беспорядок не является нарушением наших законов. Это провал компетентности и лидерства Моррисона".

Реакция на пандемию приобрела политическую окраску в преддверии выборов, которые должны состояться в мае, когда консервативная коалиция Моррисона будет баллотироваться на новый срок. Уровень заражения резко вырос на большей части территории Австралии с декабря, когда правительство Моррисона ослабило одни из самых жестких ограничений на международные поездки в демократическом мире.

Хоук назвал теннисиста "талисманом антипрививочного сообщества". Он стал невольным героем антипрививочного движения. В воскресенье протестующий на митинге в Амстердаме против карантина правительства Нидерландов размахивал плакатом в поддержку Джоковича. Представитель Хоука Стивен Ллойд также отметил, что Джокович имеет "историю игнорирования мер безопасности COVID". Ллойд привел пример того, как Джокович в прошлом месяце давал интервью журналисту французской газеты, будучи зараженным COVID-19, и снял маску во время фотосессии. Джокович признал, что интервью было ошибкой.

Министр аннулировал визу на том основании, что присутствие Джоковича в Австралии может представлять опасность для здоровья и "хорошего порядка" австралийской общественности и "может быть контрпродуктивным для усилий по вакцинации других в Австралии".

Но некоторым это решение не понравилось. Вашек Поспишил, канадец, выигравший Уимблдонский турнир в мужском парном разряде 2014 года и работавший с Джоковичем над созданием ассоциации, представляющей игроков, написал в Твиттере: "Перед предстоящими австралийскими выборами стояла политическая повестка дня, которая не может быть более очевидной. Это не его вина. Он не насильно проникал в страну и не устанавливал свои собственные правила, он был готов остаться дома".

Поскольку Джокович снялся с турнира после того, как было опубликовано расписание в понедельник, его заменил на поле так называемый "счастливый неудачник" - игрок, который проиграл в квалификационном турнире, но попал в основную сетку из-за выхода другого игрока до начала соревнований - итальянец Сальваторе Карузо, занимающий 150 место в мире.