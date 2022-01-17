Три больницы Анапы обновили рентгеновские комплексы

17 янв. 21:28

Больницы Анапы пополнили три рентгеновских комплекса, - сообщает пресс-служба администрации курорта.

Оборудование было закуплено и установлено в рамках краевой госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в участковые больницы Юровки, Гостагаевской, Виноградного. Обслуживающий персонал комплексов уже прошел обучение, - передает "АиФ-Юг".

Как рассказала рентген-лаборант участковой больницы станицы Гостагаевской Юлия Перекотий,

Аппараты предназначены для рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. Они позволяют проводить гастроэнтерологические исследования верхней и нижней части ЖКТ, изучения скелета и суставов.

Главная особенность новых рентген-аппаратов – уменьшение лучевой нагрузки на пациента, а благодаря высокому разрешению снимка врачу легче поставить правильный диагноз. Еще один плюс - изображение отображается на экране компьютера, хранится в базе данных лечебного учреждения и автоматически отправляется на компьютер врача-рентгенолога, - рассказала рентген-лаборант участковой больницы станицы Гостагаевской Юлия Перекотий.