В Петербурге введут новые ограничения при росте заболеваний коронавирусом

17 янв. 21:13

В случае взрывного роста числа заболевших коронавирусом власти Санкт-Петербурга будут вынуждены ввести дополнительные ограничительные меры, включая сокращение социальной активности, - сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург", передает РИА Новости.

Со 2 января в городе введена система обязательных QR-кодов, и губернатор напомнил, что очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила.

"Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми", - добавил Беглов.