Сотрудники Росгвардии покорили одну из вершин в Дагестане

17 янв. 20:46

В Дагестане сотрудники Росгвардии совершили восхождение на вершину Пабаку в Лакском районе, отличающуюся от других вершин горного края своей пирамидальной формой, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что четыре работника силового ведомства покорили гору совместно с командой Федерации спортивного туризма Дагестана. Силовая подготовка позволила бойцам, несмотря на бурю и мороз, вскарабкаться на вершину в 3 997 метров.

По завершении подъема росгвардейцы развернули флаг на горе. Свою акцию они посвятили памяти павших товарищей.