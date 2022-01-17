Турецкий суд оправдал обвиняемую в терроризме немецкую журналистку

17 янв. 20:30

Турецкий суд оправдал германскую журналистку Мешале Толу, которую обвиняли в причастности к терроризму, - написала она в своем аккаунте в Twitter.

"После шести лет, восьми месяцев и 20 дней меня оправдали по всем статьям. В правовом государстве такого судебного процесса не должно было быть. Приговор не может компенсировать репрессии и время, проведенное в тюрьме", - написала она, передает ТАСС.

Турецкие правоохранители задержали Толу в апреле 2017 года по подозрению в пособничестве террористам из организации ФЕТО проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции считают организатором попытки госпереворота в Турции в 2016 году.

В декабре 2017 года Мешале Толу была освобождена под подписку о невыезде, после чего она покинула Турцию, переехав в Германию.